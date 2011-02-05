Французькі ЗМІ залляли сала за шкуру Саркозі

У Франції зчинився скандал довкола прибуття французької делегації на Саміт Євросоюзу до Брюсселя двома президентськими літаками.

Як повідомляє сьогодні французьке видання Le Monde, напередодні у п’ятницю, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та супроводжуючі його особи прибули з Парижа до Брюсселя на Саміт Європейського Союзу, подолавши при цьому 300 км, що розділяють дві столиці, на двох президентських літаках. Це, зокрема, великий аеробус «А330», що використовується для транспортного обслуговування Президента Франції з 2010 року, та менший літак «Falcon Tx».

Видання нагадує, що сам Н.САРКОЗІ улітку 2010 року висунув вимогу до високих урядовців задля здійснення службових подорожей частіше користуватися залізничним транспортом, а не літаками. У даному випадку, пише Le Monde, подорож з Парижа до Брюсселя швидкісною залізницею триває близько 1 год 20 хв. При цьому година польоту «А330» обходиться близько 20 тис євро, а «Falcon TX» - 7,7 тис.

Французька преса також зауважила, що будівництво та відповідне переобладнання президентського літака «А330» коштувало минулого року 176 млн євро державних коштів. Цей факт викликав дискусію у французькому політикумі та суспільстві, адже раніше для потреб глави держави використовувалися два менших та дешевших аеробуси «А319» (це такий, як зараз у Президента України). Але в президентській адміністрації рішення щодо заміни літаків обгрунтовують, насамперед, екологічними чинниками: один літак здійснює шкідливих викидів у повітря менше, ніж два.

Але цей аргумент не є адекватним у випадку з подорожжю за маршрутом Брюссель – Париж, зазначає Le Monde.