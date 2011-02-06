"Брати-мусульмани" заявляють про початок діалогу з владою Єгипту

У Єгипті лідери ісламістського опозиційного руху “Брати-мусульмани" почали діалог з владою країни, щоб визначити "наскільки вона готова прийняти вимоги народу".

Представник руху повідомив агентству France-Presse на умовах анонімності, що переговори з новим віце-президентом Єгипту Омаром Сулейманом почалися у суботу вранці.

Політична криза в Єгипті, де з 25 січня тривають виступи з вимогою відставки президента Хосні Мубарака, вже коштує країні більше трьох мільярдів доларів, нагадує Радіо Свобода.

У суботу демонстранти знову зібралися на площі Тахрір у центрі Каїра, їх акція, проте, була менш багатолюдною, ніж у попередні дні. Лідери опозиції заявляють, що відтепер масові мітинги і ходи будуть по вівторках і п`ятницях, поки Мубарак не відмовиться від влади.

Того ж дня стало відомо про перестановки в правлячій Національно-демократичній партії, одну з посад у якій залишивв син Мубарака - Гамаль.

Сам президент, за уточненими даними, зберіг партійну посаду.