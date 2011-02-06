"Брати-мусульмани" закінчили переговори з урядом
16:35, 06 лютого 2011Світ
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Домовилися про ряд заходів
У Єгипті закінчилися переговори між досі ще забороненою опозиційною організацією "Брати-мусульмани" і урядом, повідомляє Бі-бі-сі.
Як передало державне телебачення, сторони домовилися про ряд заходів: про формування комітету із зміни конституції, куди ввійдуть юристи і політики; про співпрацю в ім`я мирного переходу влади; про недопущення іноземного втручання в єгипетські справи.
Проте опозиційне угруповання саме поки що не подвердило це повідомлення.
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