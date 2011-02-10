PetroChina вкладе $5 млрд у видобуток сланцевого газу в Канаді

Компанія PetroChina, дочірнє підприємство найбільшого китайського виробника нафти і газу CNPC, підписала з канадською компанією Encana угоду про спільну розробку родовищ сланцевого газу на заході Канади і вкладе в проект 5,4 мільярда американських доларів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес і компанію Encana.

PetroChina повинна одержати 50% прибутку в спільному з Encana проекті Cutbank Ridge з видобутку сланцевого газу в штатах Британська Колумбія і Альберта.

"Ця угода стала підсумком більш ніж дев`яти місяців переговорів між PetroChina і Encana і є великим досягненням і важливим етапом у поглибленні відносин між двома нашими підприємствами", - заявив глава Encana Ренді Ересман (Randy Eresman).

Родовища Cutbank Ridge охоплюють 257 тисяч гектарів, на яких за рік видобувається до 7,22 мільйонів кубічних метрів сланцевого газу. Угода ще має бути схвалена владою КНР і Канади.