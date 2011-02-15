Як із зарплатою 808 доларів президент Єгипту став багатшим за Білла Гейтса?

За деякими даними, статок колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака оцінюється в 70 млрд дол. Таким чином, беззмінний лідер Єгипту, який правив країною 30 років і пішов 11 лютого 2011 р. у відставку на тлі масових протестів населення, виявився багатшим за засновника американської корпорації Microsoft Білла Гейтса, капітал якого оцінюється в 54 млрд дол. (за даними за 2010 р.), передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на німецький телеканал N24.

Народ Єгипту, де більше половини 80-мільйонного населення живуть на 2 долара в день, дивується, як Х.Мубарак, чия зарплата офіційно становила 808 дол. на місяць, зміг заробити мільярди. Як зазначають експерти, корумпованість у вищих ешелонах влади викликала обурення народу і стала однією з причин демонстрацій, які привели до повалення режиму. При цьому натовп скандував: "Мубарак, скажи нам, де ти ховаєш свої мільярди!"

За попередньою версією антикорупційної комісії, яка розслідує справу про можливі зловживання службовим становищем з боку Х.Мубарака, колишній президент зміг сколотити статок в 1990-і роки на тлі приватизації державних підприємств. "Приватизація стала найбільшою корупційною аферою в історії Єгипту з часів фараонів", - зазначає одне з ділових видань країни. Проте відкрите обговорення питання про фінансовий стан політичної еліти країни стало можливе лише зараз.

Частково багатство сім`ї Х.Мубарака забезпечив той факт, що багато членів клану працювали в організаціях, які полегшували доступ до перспективних проектів з великими грошима. Зокрема, відомо, що молодший син колишнього лідера Єгипту Гамаль Мубарак з 1996 р. по 2001 р. був директором інвестиційної компанії Medinvest Associates Ltd., офіс якої розташований у престижному лондонському районі Найтсбрідж. Крім того, Г.Мубарак до останнього часу був високопоставленим членом правлячої партії Єгипту.

У минулі дні в Єгипті дедалі частіше чулися заклики вжити заходів і обмежити доступ Х.Мубарака до "накрадених" грошей. Проте питання про те, наскільки далеко зайдуть ці заходи і яким буде їх фактичне втілення, залежатиме від розвитку політичної ситуації в Єгипті, зазначають експерти.