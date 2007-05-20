Принца Гаррі замість Іраку відправлять до Афганістану

Британський принц Гаррі замість Іраку відправиться служити до Афганістану, повідомляє в неділю британська газета News of the World.

На цьому тижні командувач британської армії генерал сер Річард Деннатт оголосив про те, що прийнято рішення відмінити заплановану відправку 22-річного принца до Іраку через небезпеку, що загрожує йому і його товаришам по службі. У розпорядження Міноборони потрапила розвідінформація, згідно з якою іракські бойовики були готові піти на все, щоб захопити в полон або убити спадкоємця британського престолу. Згідно однієї з версій, вони могли використовувати бомбу з хлором, що вражає дихальну систему усіх, хто знаходиться в радіусі дії бомби.

"Натомість визначено, що Гаррі буде до Різдва направлений до Афганістану і може бути приписаний до однієї з частин сил НАТО", - пише видання. Цей варіант здається безпечнішим через те, що натівські сили розосереджені в різних районах країни.

"Можливо, він служитиме як молодший вартовий, виходячи на чергування вночі", - пише газета з посиланням на високопоставлене військове джерело. Вже після 30 днів служби Гаррі може бути представлений до нагородження медаллю за службу.

"Міноборони знає, що Гаррі не належить до тих, хто сидітиме спокійно, коли його товариші по службі знаходяться на лінії фронту. Вони повернуться з медалями з Іраку, а він що ж, не буде нагороджений?" - додає інше джерело.

В даний час товариші по службі принца з полку Blues and Royals готуються до відправки до Іраку.

Швидше за все, інформація про службу Гаррі, який є третім у черзі на британський престол, буде оприлюднена лише після його повернення на батьківщину, щоб повністю забезпечити його від провокацій з боку талібів.

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