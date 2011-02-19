У Єревані опозиція провела мітинг «на згадку про президентські вибори»

У Єревані пройшов мітинг вірменської опозиції, що зібрав три-чотири тисячі учасників, повідомляє Газета.Ru.

Прихильники екс-президента Вірменії Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА організували його на згадку про президентські вибори 2008 року, які, на думку опозиції, були сфальсифіковані.

Мітинг відбувся перед будівлею музею стародавніх рукописів «Матенадаран».

На початку мітингу голова правління опозиційного «Вірменського загальнонаціонального руху» Арам МАНУКЯН заявив, що «опозиція готує на тлі економічних і соціальних проблем нову хвилю мітингів».

Присутні вітали народні хвилювання в Єгипті та Тунісі, назвавши прикладом перемог у боротьбі за свободу.

Лідер опозиції Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН заявив, що у Вірменії рано чи пізно можливий єгипетський сценарій із «мубаракізацією» Сержа САРГСЯНА.

Мітинг завершився ходою головними вулицями Єревана.

Наступний мітинг вірменської опозиції намічено на 1 березня.