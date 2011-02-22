Каддафі сидів на своєму подвір’ї і тримав білу парасольку (фото)

02:25, 22 лютого 2011
Світ
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Телезвернення було вкрай коротким

Лідер лівійської революції Муамар Каддафі в ніч на вівторок з`явився на екранах національного лівійського телебачення і повідомив, що не виїздив з країни.

ВВС News наводить повний текст інтерв`ю Каддафі, яке зайняло в цілому близько 20 секунд. "Я задоволений тим, що виступив сьогодні перед молоддю на Зеленій площі (площа в центрі Тріполі - прим. Лента.ру), незважаючи на дощ. Я хочу пояснити для всіх - я в Тріполі, а не у Венесуелі. Не вірте цим собакам-телеканалам. До побачення".

Лівійський лідер виступив з подвір’я власного будинку. Він сидів у невеликому автомобілі і тримав в руках білу парасольку. Ніяких інших заяв Каддафі не зробив.

Попри різке загострення ситуації в країні лівійський лідер весь останній тиждень зберігав мовчання. Світові ЗМІ періодично подавали інформацію про те, що він виїхав закордон, проте ця інформація не знаходила підтвердження або спростовувалася, зауважує РІА "Новости".

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