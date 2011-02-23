США погоджують з партнерами дії щодо Лівії

США мають намір погоджувати із своїми міжнародними партнерами дії щодо Лівії, заявила держсекретар США Хіларі Клінтон журналістам.

"Мірою того, як ми станемо краще розуміти, що взагалі відбувається, - а як ви знаєте, із зв`язком (у Лівії) нині проблеми, ми намагаємося дістати якомога більше інформації. Ми зробимо кроки, які відповідатимуть нашій політиці, нашим цінностям і законам. Але нам потрібно буде працювати у взаємодії з міжнародним співтовариством", - наводить її слова РІА "Новости".

Вона знову запевнила, що США рішуче засуджують прояви насильства в Лівії, і закликала лівійський уряд покласти край жорстокості. "Ми перебуваємо в прямому і непрямому контакті з лівійськими офіційними особами, а також представниками урядів інших країн регіону, і намагаємося впливати на те, що відбувається всередині Лівії", - зазначила держсекретар.