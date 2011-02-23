Українці, евакуйовані з Лівії, розміщені в Москві

20 громадян України, яких евакуювали літаками МЧС Росії з Лівії, розміщені у готелі при посольстві України у Москві.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

«20 українців – 19 дорослих і одна дитина, які прилетіли російським бортом, розміщені в нашому готелі, зараз вони на вечері. Завтра будемо їх відправляти в Україну – залізницею і літаками», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, переважна більшість евакуйованих громадян лікарі з лівійських міст –Тріполі, Сірт і Бенгазі.

Посол наголосив, що розміщення, харчування і переїзд українців на Батьківщину буде здійснено за рахунок державного бюджету.

В.ЄЛЬЧЕНКО також зазначив, що стан здоров’я евакуйованих – нормальний, хоча психологічно вони всі дуже знервовані.

«Наші співвітчизники розповідали, що в аеропорту Тріполі дуже складна ситуація: тисячі людей, причому більшість – турки і єгиптяни. Їхня евакуація відбувається хаотично», - сказав він.

За словами посла, український і російський консули в Лівії дуже посприяли евакуації.

Як повідомляв УНІАН, три літака МЧС Росії евакуювали з Тріполі більше 300 росіян і громадян інших країн СНД.

З 15 лютого у Лівії тривають акції з вимогою зміни правлячого режиму. За даними правозахисників, у ході сутичок демонстрантів із силами безпеки загинули понад 230 осіб.