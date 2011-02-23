Аль-Каїда проголосила ісламський емірат на сході Лівії

Міжнародна терористична мережа "Аль-Каїда" проголосила ісламський емірат на території міста Дерна на сході Лівії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

"Мережа "Аль-Каїда" проголосила емірат в Дерні на чолі з Абделькарімом аль-Хасаді (Abdelkarim Al-Hasadi) - колишнім в`язнем американської в`язниці Гуантанамо", - заявив голова лівійського МЗС Халед Каїм (Khaled Kaim) у Тріполі на зустрічі з послами країн Євросоюзу.

За його словами Аль-Каїда розраховує, що події в країні розвиватимуться за афганським сценарієм, де після падіння режиму президента Наджибулли в 1992 році до влади прийшов "Талібан".

Антиурядові виступи в Лівії вже призвели до вакууму влади в багатьох частинах країни. Повідомлялося, що під контроль супротивників режиму Муамара Каддафі перейшли міста Тобрук, Сирт і Ез-Завія. Там почали діяти мародери, жителі бояться залишати будинки.