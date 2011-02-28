Пентагон передислокує флот і авіацію навколо Лівії

Лідерові Лівії Муаммару Каддафі та його сім`ї перекритий доступ до лівійських активів сумою близько 30 млрд доларів, розміщеним у США, заявив представник американського Мінфіну Девід Коен.

За словами Коена, це найбільша сума, яка будь-коли блокувалася за програмою санкцій.

Вашингтон оголосив про введення санкцій проти Лівії минулої п`ятниці, коли президент США Барак Обама заявив, що будуть заморожені як активи самого Каддафі, так і його родичів і найближчих соратників, повідомляє Бі-бі-сі.

Зі свого боку Муаммар Каддафі повідомив Бі-бі-сі про те, ніяких демонстрацій з вимогою його відставки в лівійській столиці, місті Тріполі не проходить. Крім того, Каддафі заявив, що його любить весь народ Лівії, і його люди готові померти, захищаючи свого лідера.

Тим часом Вашингтон розпочав передислокацію американського флоту і авіації навколо Лівії, заявив представник військового відомства США полковник Дейв Лепан. Представник Пентагону не уточнив при цьому ні тип військових суден, які дислокуються біля берегів Лівії, ні те, яким чином вони будуть задіяні.