Березовський: головний підозрюваний у справі Литвиненка скоро помре

Відомий підприємець Борис Березовський вважає, що життю Андрія Лугового, якого британські правоохоронні органи підозрюють у вбивстві екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, загрожує смертельна небезпека.

Березовський в середу в інтерв`ю AP заявив, що, на його думку, Луговий, здійснюючи замах на Литвиненка, діяв за вказівкою Кремля, і тепер замовники злочину мають намір усунути виконавця. "Для Лондона він підозрюваний, а для Москви він свідок злочину. Друге для нього набагато небезпечніше", - повідомив Березовський, додавши, що найближчим часом, на його думку, Лугового вб’ють.

C точкою зору Березовського в середу погодився і керівник Фонду цивільних свобод Олександр Гольдфарб. "Луговий, ймовірно, найближчим часом помре", - заявив Гольдфарб. "Ця людина для Кремля "ходяча бомба"". Він знає, хто стоїть за вбивством Литвиненка. Знає, хто і яким чином доставив полоній-210 до Лондона", - повідомив керівник Фонду цивільних свобод.

"Замовників злочину слід шукати у найвищих ешелонах російської влади, - продовжив Гольдфарб. "Очевидно, що людина, що зуміла одержати полоній-210 в кількості, необхідній для отруєння, і зуміла організувати його доставку до Великої Британії, займає дуже високий пост", - цитує AP слова керівника Фонду цивільних свобод.

У вівторок британська прокуратура заявила, що вважає Лугового головним підозрюваним у вбивстві Литвиненка. Якщо британським правоохоронним органам вдасться добитися екстрадиції Лугового, то в Лондоні йому будуть пред`явлені звинувачення в навмисному вбивстві. Сам Луговий неодноразово заявляв про свою непричетність до цього злочину.

Литвиненко, який останні декілька років проживав на території Великої Британії, одержав смертельну дозу радіоактивної речовини полоній-210, за даними британських слідчих, 1 листопада 2006 року. Цього дня він зустрічався з Луговим в барі лондонського готелю Millenium.

Лента.ру