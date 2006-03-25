Арештовано ще четверо громадян України

Міністерство закордонних справ України вживає усіх заходів щодо забезпечення юридичного захисту громадян України та наполегливо закликає білоруські власті звільнити українців та інших затриманих у Мінську під час проведення мирних акцій протесту з боку опозиції.

На цьому наголошується в заяві прес-служби МЗС, переданій УНІАН. У ній, зокрема, зазначається, що 25 березня близько 17-ї години правоохоронними органами Республіки Білорусь на площі Незалежності в Мінську затримано чотирьох громадян України (дві жінки і два чоловіка). Затриманих доставлено в Центральний РВВС м.Мінська.

Посольство України в Білорусі вживає всіх заходів для зустрічі з українськими громадянами.

Сьогодні ж консул Посольства України в Білорусі відвідав у приймальнику-розподільнику ГУВС Мінського міськвиконкому трьох громадян України, заарештованих 21 та 24 березня ц.р.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, українці почуваються задовільно, скарг на умови утримання чи неналежне ставлення до них з боку обслуговуючого персоналу приймальника-розподільника не висловлювали. На прохання консула адміністрація приймальника-розподільника розмістила всіх заарештованих громадян України в одній камері. Консул передав їм книги та предмети особистої гігієни.