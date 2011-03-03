Росія направить до узбережжя Лівії військові кораблі?

Росія планує направити до узбережжя Лівії два військові кораблі і морських піхотинців зі складу Чорноморського флоту РФ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у дипломатичних колах.

За словами співрозмовника агентства, йдеться про те, що розглядається питання направлення найближчим часом у наближений до Лівії морський регіон двох великих десантних кораблів із 250-300 морськими піхотинцями на борту зі складу Чорноморського флоту РФ.