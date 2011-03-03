Чорноморський флот заперечує відправку морських піхотинців до Лівії
"Таке завдання перед флотом не ставилося"
Офіційний представник Чорноморського флоту РФ Вячеслав Трухачов спростував повідомлення про те, що Росія направить до лівійських берегів кораблі з морськими піхотинцями на борту.
Відповідаючи на запитання РІА “Новости”, офіцер сказав: "Таке завдання перед флотом не ставилося".
Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело в дипломатичних колах, в Середземне море незабаром вийдуть два кораблі ЧФ РФ з 250 морськими піхотинцями на борту.
До узбережжя Лівії, зазначає Лента.ру, вже йдуть американські, британські та німецькі бойові кораблі. Найпотужнішим з них є авіаносець ВМС США "Ентерпрайз".
Присутність бойових кораблів країн НАТО неподалік берегів Лівії може пояснюватися тим, що альянс серйозно розглядає можливість встановлення над цією країною зони, забороненої для польотів бойової авіації.
З проханням встановити такий режим до міжнародного співтовариства звернулася зібрана в Бенгазі Національна рада - орган, який здійснює керівництво районами Лівії, звільненими від влади Каддафі. В останні дні його війська атакували повстанців в районі міста Брега, де розташований другий за значенням нефтовий порт Лівії. Опозиціонерам вдалося відбити атаку, хоча Каддафі застосував проти них бойову авіацію.