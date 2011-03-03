Чорноморський флот заперечує відправку морських піхотинців до Лівії

Офіційний представник Чорноморського флоту РФ Вячеслав Трухачов спростував повідомлення про те, що Росія направить до лівійських берегів кораблі з морськими піхотинцями на борту.

Відповідаючи на запитання РІА “Новости”, офіцер сказав: "Таке завдання перед флотом не ставилося".

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело в дипломатичних колах, в Середземне море незабаром вийдуть два кораблі ЧФ РФ з 250 морськими піхотинцями на борту.

До узбережжя Лівії, зазначає Лента.ру, вже йдуть американські, британські та німецькі бойові кораблі. Найпотужнішим з них є авіаносець ВМС США "Ентерпрайз".

Присутність бойових кораблів країн НАТО неподалік берегів Лівії може пояснюватися тим, що альянс серйозно розглядає можливість встановлення над цією країною зони, забороненої для польотів бойової авіації.

З проханням встановити такий режим до міжнародного співтовариства звернулася зібрана в Бенгазі Національна рада - орган, який здійснює керівництво районами Лівії, звільненими від влади Каддафі. В останні дні його війська атакували повстанців в районі міста Брега, де розташований другий за значенням нефтовий порт Лівії. Опозиціонерам вдалося відбити атаку, хоча Каддафі застосував проти них бойову авіацію.