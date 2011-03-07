В Естонії перемогла правляча партія

У Естонії на парламентських виборах перемогла правляча Партія Реформ.

За попередніми даними Республіканської виборчої комісії, за реформістів проголосували 29 відсотків виборців, що принесло їм 33 мандати з 101. Це на два мандати більше, ніж на минулих виборах 2007 року. На другому місці - Центристська партія, якій дісталися 26 мандатів (на три менше). На третій і четвертій позиціях – партія, яка входить до правлячої коаліції, “Союз Вітчизна-Республіка” (23, +4) та опозиційна Соціал-демократична (19, +9).

Тільки ці чотири партії зуміли подолати 5%-й бар`єр. Нинішні парламентські партії "Народний союз" і "зелені" набрали відповідно 2,1% і 3,8%, залишившись за бортом парламенту. Російська партія Естонії набрала 0,9% голосів виборців.

За 101 місце в парламенті боролися майже 800 кандидатів від 9 партій, а також незалежні.

Якщо ліберальна Партія Реформ і націоналістична "Союз Вітчизна-Республіка" знову складуть правлячу коаліцію, вони матимуть в парламенті більшість в 56 з 101 мандата. Як припускають естонські політологи, в цьому випадку на міністерських постах залишаться ті самі люди.

Прем`єр-міністр, він же лідер Партії реформ Андрус Ансип, вже заявив, що хотів би продовжити роботу в коаліції з "Союзом Вітчизна-Республіка", навіть при тому, що "ці переговори не будуть легкими".