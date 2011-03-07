Жіночий кабінет міністрів не вважає себе опозицією

У Польщі напередодні Міжнародного жіночого дня створили перший в історії країни тіньовий кабінет міністрів, який складається виключно з відомих в країні жінок.

Прем`єр-міністр тіньового кабінету, перший польський єврокомісар, професор Данута Хюбнер перед засіданням жіночого уряду заявила, що цей орган не є опозицією до нинішньої влади.

"Ми не опозиція, а конструктивна сила, мета якої переконати політиків в тому, що знайти достатню кількість жінок для своїх виборчих списків - це зовсім не проблема, треба тільки як слід пошукати".

У січні президент Польщі Броніслав Коморовський підписав закон, згідно з яким для участі у виборах всі партії зобов`язані мати в списках кандидатів мінімум 35 відсотків жінок.

"Не вийшло у нас символічно змінити польську культуру: у ній досі повно пережитків, анахронізм. Панує богобоязка, забита модель польської культури", - говорить міністр культури в тіньовому кабінеті Казімера Щука.

Серед інших "міністрів" - Іоланта Квасневська, дружина колишнього президента Польщі Олександра Квасьневського, яка погодилася очолити зовнішньополітичне відомство, а також колишні міністри, наукові та культурні діячі.

У створеному Конгресом жінок кабінеті з`явилося також нове міністерство - міністерство світської держави, яке відповідає за реальне відділення церкви від держави, - повідомляє кореспондент Радіо Свобода.