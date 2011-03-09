Гавел потрапив до лікарні

Екс-Президента Чехії Вацлава ГАВЕЛА сьогодні терміново госпіталізували до Центрального військового госпіталю Праги, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на чеське інформагентство ЧТК.

За інформацією канцелярії колишнього глави Чехії, лікарі діагностували у В.ГАВЕЛА запалення верхніх дихальних шляхів. Восени цього року В.ГАВЕЛУ виповнюється 75 років. Проблеми з легенями і постійні запалення дихальних шляхів почастішали у В.ГАВЕЛА після видалення в грудні 1996 року злоякісної пухлини у правій легені.

Всього за час перебування на посту глави держави (з 1993 по 2003 роки) В.ГАВЕЛ був госпіталізований понад 15 разів і провів у лікарні понад 200 днів. За наполяганням лікарів колишній глава держави, у минулому курець, відмовився від цієї шкідливої звички.