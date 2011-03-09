На посаду президента Єгипту балотуватиметься Нобелівський лауреат

Колишній глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Нобелівський лауреат Мухаммед аль-БАРАДЕЇ заявив про намір балотуватися на посаду президента Єгипту на майбутніх виборах, які відбудуться в серпні.

Як повідомляє NEWSru з посиланням на інформаційне агентство «Магріб Араб Прес», 68-річний політик на зустрічі, що відбулася в Каїрі зі своїми сподвижниками і прихильниками сказав: "Для мене буде честю служити єгипетському народу, внести вклад в реформи державного управління і побудови оновленої політичної системи".

М.аль-БАРАДЕЇ довгі роки працював у системі Міністерства закордонних справ Єгипту, а потім у структурах ООН. У 1997-2009 роках очолював МАГАТЕ.

Він був одним з найбільш активних учасників масових акцій протесту, що пройшли в січні-лютому цього року, і які змусили піти у відставку Президента Хосні МУБАРАКА, який правив з 1981 року .

В розпал антиурядових виступів М.аль-БАРАДЕЇ очолив непартійний політичний рух "Національне об`єднання за зміни", що проголосив своєю метою проведення реформ у Єгипті.