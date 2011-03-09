Літак Каддафі прямує до Єгипту?

Літак, який може належати лівійському лідеру Муаамару КАДДАФІ, у середу перетнув повітряний простір Греції, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на агентство Франс Прес.

Про пасажирів літака, що ймовірно прямує до Єгипту, інформації немає.

Агентство Рейтер, у свою чергу, повідомляє, що інформація про те, що повітряний простір Греції перетнув літак лідера лівійської Джамагірії, була поширена грецькими ЗМІ. Міноборони Греції, за даними агентства, підтверджує лише факт перебування у небі над Грецією якогось лівійського цивільного літака.

З 15 лютого у Лівії продовжуються акції протесту з вимогою відставки М.КАДДАФІ, який править у країні більш як 40 років. Влада жорстоко придушує демонстрації. За даними міжнародних організацій, у сутичках із силами безпеки та іноземними найманцями загинули до шести тисяч осіб.

Наприкінці лютого у ряді ЗМІ з`явилася інформація, що лідер лівійської революції полковник М.КАДДАФІ на фоні заворушень залишив країну і прямує до Венесуели. Незабаром після цього М.КАДДАФІ з`явився на екранах національного телебачення, щоб спростувати чутки. Він заявив, що не збирається залишати країну і відмовлятися від влади.