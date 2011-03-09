Сквоттери захопили будинок сина Каддафі в Лондоні

Сквоттери в Лондоні захопили особняк сина лівійського лідера Муаммара Каддафі - Сейфа Аль-Іслама Каддафі; поселенці-нелегали заявили, що не залишать будинок, доки британські активи Каддафі-молодшого не будуть передані на користь народу Лівії, підтвердив Скотланд-ярд.

Група, що умовно іменує себе "Повалення тиранів" (Topple The Tyrants), зайняла особняк вартість 10 мільйонів фунтів стерлінгів у престижному північному районі Лондона Хемстед-гарден. Як повідомив Бі-бі-сі представник групи Монтгомері Джоунс, вони залишаться в будівлі, поки не переконаються, що "власність повернули її законному власникові". "Поліція прийшла, оглянула все і пішла. Зараз будинок порожній, але тут є де сісти", - сказав він.

За даними сквоттерів, сім`я Каддафі володіє будинком через зареєстровану на Британських Віргінських островах холдингову компанію. Сейф Аль-Іслам Каддафі має давні зв`язки з Великобританією, зазначає РІА "Новости". 2008 року він одержав докторську ступінь у Лондонській школі економіки, після чого профінансував дослідницьку програму з питань розбудови громадянського суспільства в Північній Африці.

У зв`язку з останніми подіями в Лівії минулого тижня Великобританія відмінила дипломатичний імунітет і заморозила фінансові активи лівійського лідера і членів його сім`ї у Великобританії.

"Ми не віримо, що британський уряд належним чином заморозив активи корумпованого режиму Каддафі. Ми беремо справу в свої руки", - сказав Джоунс, зазначавши, що група з радістю прийме в будинку лівійських і інших біженців з гноблених країн.