Балога готовий направити людей і собак у Японію
На виконання указу Президента
На виконання указу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Міністерство надзвичайних ситуацій України готове оперативно направити необхідну допомогу до Японії, яка постраждала від стихійного лиха.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, до готовності вилетіти у зруйновану країну приведені загін рятувальників зі спеціальним обладнанням для роботи в районах, постраждалих від землетрусу. Загалом - 45 осіб. А також навчені шукати людей під завалами собаки.
Міністерство спорядило гідропневматичне рятувальне обладнання і засоби малої механізації, що дають змогу здійснювати розрізання металевих конструкцій та піднімати бетонні плити великої ваги. Зібрані комплекти альпіністського спорядження і засоби освітлення. Крім того, у разі потреби працювати у зоні, ураженій радіаційними викидами, загін оснащений засобами радіаційно-хімічної розвідки та захисту.
Всі пропозиції про надання допомоги через МЗС України передані до Посольства Японії в Україні. В разі звернення офіційного Токіо, уряд невідкладно направить усі необхідні засоби порятунку людей.