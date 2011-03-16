Війська зносять наметовий табір на центральній площі Бахрейну

У Бахрейні армійські підрозділи і поліція почали силою витискати тисячі демонстрантів з центральної площі столиці країни Манами, де кілька тижнів тривають виступи опозиції з вимогами політичних реформ, повідомляє Радіо Свобода.

Військовослужбовці зайняли Перлинову площу. Як повідомляє телеканал "Аль-Джазіра", війська почали спецоперацію, мета якої - розгін наметового табору, розбитого на майдані опозиціонерами. Над площею кружляють бойові вертольоти, бульдозери прочищають шляхи від барикад. Проти маніфестантів застосований сльозогін.

Напередодні король Бахрейну запровадив надзвичайний стан строком на три місяці. Незабаром після цього в країні з новою силою спалахнули протести, в результаті яких загинули кілька людей, десятки одержали поранення. Протестувальники розбили наметовий табір на Перлиновій площі.

Влада взялася до рішучих дій проти демонстрантів після того, як на її прохання до країни були введені військові з сусідніх країн, головним чином Саудівської Аравії.