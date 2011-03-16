Венесуела вирішила припинити програму з розвитку ядерної енергетики
08:59, 16 березня 2011Світ
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Президент Венесуели Уго ЧАВЕС заявив, що в країні буде припинена програма розвитку ядерної енергетики - після аварії на японській АЕС "Фукусіма".
За словами У.ЧАВЕСА, події в Японії показали, що атомні електростанції являють велику загрозу для безпеки людей, оскільки проблем не змогла уникнути навіть така технологічно розвинена держава, повідомляє Радіо «Свобода».
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