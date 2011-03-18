У Японії закінчилося паливо для крематоріїв

У постраждалих від землетрусу і цунамі районах Японії не вистачає палива для крематоріїв. Японський уряд дав вказівку "максимально гнучко" підходити до похорону загиблих, зокрема, дозволив не прийняте в країні поховання у землі.

"Ми дали вказівку підходити до цього максимально гнучко в залежності від ситуації. Якщо будуть потрібні додаткові заходи, ми подумаємо навіть про зміну законодавства", - повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Юкіо Едано.

За останніми даними, в Японії офіційно підтверджена загибель понад 6,4 тисячі людей. 10 тисяч 259 людей вважаються зниклими безвісти.

Незабаром після появи інформації про чергове збільшення кількості жертв у багатьох евакуаційних пунктах, де перебувають вивезені з постраждалої від землетрусу зони люди, в пам`ять про загиблих була оголошена хвилина мовчання.

Через брак палива у постраждалих регіонах не працюють багато крематоріїв, що створює санітарні проблеми, оскільки кількість нормально обладнаних моргів також обмежена.

В цих умовах влада найбільш постраждалої префектури Міягі вже дозволила поховання в землі.

Це не прийнято в Японії, де поширений буддистський обряд кремації. До поховання в землі раніше тут вдавалися украй рідко, в основному, під час похорону жерців національної релігії синто.

ТСН