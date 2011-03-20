Чотири іспанські літаки прямують до Лівії
01:10, 20 березня 2011Світ
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Готові дві військові бази та підводний човен
Чотири іспанські винищувачі F-18 вилетіли з Мадрида у напрямку Лівії. Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на американські ЗМІ, вони вступлять у військові дії у складі коаліційних сил.
Прем`єр-міністр країни Хосе Луіс Родрігез Сапатеро повідомив, що дві військові бази на території Іспанії готові прийняти учасників операції в Лівії. Він також зазначив, що країна запропонувала дозаправковий літак Boeing 707, підводний човен, есмінця і розвідувальний літак для допомоги коаліційним силам.
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