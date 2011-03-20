Чотири іспанські літаки прямують до Лівії

Чотири іспанські винищувачі F-18 вилетіли з Мадрида у напрямку Лівії. Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на американські ЗМІ, вони вступлять у військові дії у складі коаліційних сил.

Прем`єр-міністр країни Хосе Луіс Родрігез Сапатеро повідомив, що дві військові бази на території Іспанії готові прийняти учасників операції в Лівії. Він також зазначив, що країна запропонувала дозаправковий літак Boeing 707, підводний човен, есмінця і розвідувальний літак для допомоги коаліційним силам.