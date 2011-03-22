ВМС Кувейту прибули на захист Бахрейну

Кораблі ВМС Кувейту ввійшли до територіальних вод Бахрейна, повідомляє агентство KUNA.

Наголошується, що присутність кораблів кувейтський ВМС спрямована на забезпечення національної безпеки Бахрейна, загроза для якої виникла з огляду на заворушення в країні.

Кораблі, кількість яких не уточнюється, приєдналися до угрупрванню ВМС країн – учасниць Ради співпраці арабських держав Перської затоки, які перебувають біля берегів Бахрейна з тією ж метою, повідомляє Газета.ру.

Як повідомляв УНІАН, антиурядові акції в Бахрейні тривають із середини лютого.

Шиїти, що знаходяться в більшості в Бахрейні, раніше вимагали рівних прав із суннітською меншістю, яка утримує владу в цьому арабському королівстві, зміни абсолютної монархії на конституційну й відставки прем`єр-міністра.

Пізніше три радикальних шиїтських угрупування створили коаліцію з метою повалення монархії.

15 березня державне телебачення Бахрейну повідомило про введення надзвичайного стану в країні на три місяці. Напередодні підрозділи армії Саудівської Аравії увійшли на територію Бахрейну після того, як королівська сім`я звернулася по допомогу для боротьби з масовими протестами.