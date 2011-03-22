З’явилася нова версія теракту в «Домодєдово»

У слідчих у справі про вибух у московському аеропорту «Домодєдово» з’явилася нова версія теракту, згідно з якою метою злочинців був «підрив комерційної діяльності аеропорту». Про це 22 березня пише газета «Ведомости».

Видання посилається на доручення встановити осіб, зацікавлених у дискредитації керівництва «Домодєдово», яке дано начальнику департаменту економічної діяльності МВС Юрію Шалакову виконуючим обов`язки старшого слідчого з особливо важливих справ при голові Слідчого комітету Зігмундом Ложисом. Офіційно про «комерційну» версію оголошено не було.

У дорученні також йдеться про те, що дії організаторів вибуху могли бути спрямовані на отримання вигоди у короткостроковому (наприклад, від перерозподілу пасажиропотоків-ред.) або довгостроковому періоді (від зміни керівництва з подальшим рейдерським захопленням інфраструктури). Також слідство зацікавлене у переліку організацій, що претендують на комерційну діяльність у будівлі «Домодєдово». Документ датовано 15 березня.

Нагадаємо, 8 лютого експертиза ДНК останків терориста-смертника, що здійснив підрив вибухового пристрою в аеропорту «Домодєдово», підтвердила, що смертником був 20-річний Магомед Євлоєв, житель поселення Алі-Юрт Назранівського району Інгушетії.

Вибух у міжнародному терміналі «Домодєдово» стався 24 січня. Тоді слідчі органи повідомляли, що терорист-смертник, який перебував у натовпі зустрічаючих, привів у дію начинений вражаючими елементами вибуховий пристрій потужністю до 7 кілограмів тротилу.

У результаті теракту загинула громадянка України, український драматург Ганна Яблонська. Загальне число загиблих склало 36 осіб.

Один з лідерів чеченських сепаратистів, голова самопроголошеного «Емірату Кавказ» Доку Умаров заявив, що вибух у московському аеропорту «Домодєдово» 24 січня було влаштовано його соратниками і за його наказом.

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