У Лівії впав літак американських ВПС
15:02, 22 березня 2011Світ
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Пілоти успішно катапультувалися
На території Лівії зазнав катастрофи літак американських Військово-повітряних сил F-15E Eagle.
Про це повідомив речник Африканського командування Збройних сил США Кеннет ФІДЛЕР, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Він зазначив, що поки немає інформації про причини катастрофи літака, зокрема, чи був він збитий.
За даними американських військових, обидва пілоти успішно катапультувалися з літака.
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