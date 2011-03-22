Президент Ємену погоджується на відставку, але наприкінці року

Президент Ємену Алі Абдулла САЛЕХ під тиском антиурядових рухів і масових акцій протесту погодився залишити свій пост до початку 2012 року, проте наголосив, що спроба військового перевороту призведе до громадянської війни, передає Бі-Бі-Сі.

У світлі звісток про появу нових перебіжчиків, як службовців, так і чиновників, які взяли бік опозиції, А.САЛЕХ погодився піти, за умови, що в країні проведуть парламентські вибори. За повідомленнями преси, представники опозиції відхилили пропозицію А.САЛЕХА і продовжують вимагати його негайної відставки.

У Ємені з початку лютого тривають антиурядові виступи з вимогою відставки Президента А.САЛЕХА, який править з 1978 року. За цей час жертвами зіткнень демонстрантів з поліцією стали декілька десятків людей, сотні поранені. Президент Ємену раніше запропонував провести референдум за новою Конституцією, що передбачає перехід до парламентської форми правління. А.САЛЕХ сказав, що за новою Конституцією вся виконавча влада перейде до уряду, який "сформують обрані парламентарії наприкінці 2011 або початку 2012 року". Єменська опозиція відхилила ініціативу Президента.