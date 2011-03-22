Росія готова стати посередником у Лівії

Росія готова стати посередником у врегулюванні конфлікту в Лівії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав у ході зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Робертом ГЕЙТСОМ.

«Д.МЕДВЕДЄВ підтвердив готовність Росії до посередницької місії для мирного врегулювання конфлікту в Лівії. Питання про участь Росії в будь-якій формі в діях коаліції низки держав щодо Лівії на зустрічі не обговорювалося», - йдеться в повідомленні.

Крім того, глава Російської держави дав оцінку поточній ситуації в Лівії і висловив стурбованість тим, як виконується резолюція Ради Безпеки ООН щодо запровадження безполітної зони над лівійською територією, а також можливими жертвами серед цивільного населення у зв`язку з невибірковим застосуванням сил авіації, повідомляє прес-служба Кремля.

У ході переговорів основна увага була приділена питанням, пов`язаним із тематикою європейської протиракетної оборони (ПРО). Д.МЕДВЕДЄВ ще раз виклав російську позицію з даного питання, сформульовану на саміті Росія-НАТО в Лісабоні восени минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2010 року на закритій зустрічі з лідерами країн-членів НАТО, що проходила в рамках саміту Росія-НАТО в Лісабоні, Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія готова створити з НАТО єдиний периметр протиракетної оборони і збивати небезпечні об`єкти, які летять у бік Європи, за допомогою своєї системи ПРО.