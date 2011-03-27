На виборах у Франції перемагають соціалісти

Опозиційна Соціалістична партія Франції, за попередніми даними, отримала перемогу на кантональних виборах, повідомляє Бі-бі-сі.

У неділю у Франції пройшов другий тур кантональних виборів, на яких французи обирали депутатів генеральних рад.

На підставі порахованих 80% голосів, Соціалістична партія одержала 36%, правлячий "Союз за народний рух" - 18,6%, а крайньо правий Національний фронт під керуванням Марін Ле Пен - 11%.

Крім того, Національний фронт, який раніше не був представлений в жодній раді депутатів, одержав щонайменше два депутатські місця: у департаменті Воклюз і в департаменті Вар.