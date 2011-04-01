У Кот-д'Івуарі тривають бої за найбільше місто країни

У Кот-д`Івуарі сили обраного президента Алассана Уаттара оточили найбільше місто країни, Абіджан, і ведуть бої на його вулицях, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше миротворцям ООН вдалося без бою зайняти розташований поблизу Абіджана найбільший аеропорт. Це сталося після того, як начальник військової охорони аеропорту перейшов на бік обраного президента. Ще раніше підтримувати чинного президента Лорана Гбагбо відмовився начальник штабу його військ генерал Філіп Мангу.

Блокада штаб-квартири обраного президента Алассана Уаттара військами Гбагбо більше не здійснюється. Уаттара оголосив в Абіджані комендантську годину і закрив кордони і повітряний простір країни.

Світова спільнота визнала перемогу Уаттара на президентських виборах в грудні минулого року. Гбагбо, проте, відмовлявся передати владу.

Протягом останнього дня сили Алассана Уаттари встановили контроль над портом Сан-Педро, через який проходить основний маршрут постачань какао-бобів за кордон, і ввійшли до офіційної столиці країни Ямусукро.