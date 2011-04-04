Партія Путіна готує усунення Затуліна

Перший заступник голови Комітету Державної думи у справах СНД по зв`язках із співвітчизниками Костянтин ЗАТУЛІН найближчим часом за рішенням «Єдиної Росії» буде усунутий з цієї посади і залишиться рядовим депутатом.

Про це власного кореспондента в РФ повідомили в прес-службі К.ЗАТУЛІНА.

«Насамперед, К.ЗАТУЛІН підтверджує своє небажання коментувати прийняте у фракції рішення. Фракція має повне право, як призначати, так і знімати своїх представників у Державній думі», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що К.ЗАТУЛІНУ вже доводилося раніше заявляти, що він цілком спокійно ставиться до змін у власному статусі: він був головою Комітету у справах СНД по зв`язках із співвітчизниками в першій Державній думі, рядовим членом цього комітету в минулому складі депутатів і, принаймні, до завтрашнього дня залишається першим заступником все того ж комітету.

У зв`язку з цим К.ЗАТУЛІН вважає необхідним звернути увагу тільки на те, що, як йому відомо, майбутнє рішення про звільнення з посади ніяк не пов`язане з його діяльністю в СНД.

«Це важливо підкреслити, оскільки, як упевнений К.ЗАТУЛІН, якщо не у нас в Росії, то десь за кордоном обов`язково знайдуться коментатори, які спробують угледіти в цьому суто внутрішньому рішенні якесь покарання за погляди К.ЗАТУЛІНА з приводу тих чи інших осіб, тем і подій в СНД», - зазначає його прес-служба.

«Так, я недавно критикував свого колегу по фракції за його нестримані промови в Україні і припущення, що надання держстатусу російській мові пошкодить незалежності і суверенітету України. Мені, і не тільки мені, довелося тиждень спростовувати цю точку зору. Але це не має ніякого прямого відношення до моєї відставки. Я залишаюся членом Комітету. Це принципово», - заявив К.ЗАТУЛІН.