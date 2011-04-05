На аварійній японській АЕС почали скидання в океан радіоактивної води

На японській атомній електростанції "Фукусіма-1", пошкодженій у березні внаслідок землетрусу й цунамі, почали скидання в океан радіоактивної води, що нагромадилася в реакторах.

Як заявив представник японського уряду, цей захід був неминучим - аби запобігти масштабному забрудненню території, прилеглої до АЕС, передає Радіо «Свобода».

Фахівці заявляють, що радіоактивна вода розноситься океанськими течіями, внаслідок чого рівень радіації швидко знижується, і серйозної загрози морській флорі і фауні немає.

У школах і дитячих садочках у районах Японії, розташованих неподалік від аварійної АЕС, почато регулярні виміри рівня радіації

Після руйнівного землетрусу 11 березня і цунамі, що надійшло за ним, на АЕС "Фукусіма-1" відмовила система охолоджування, на об`єкті було введено режим НС. Згодом на декількох енергоблоках сталися вибухи, що спричинило викиди радіоактивних елементів в атмосферу. Влада евакуювала людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення у ряді районів Японії радіоактивних елементів у повітрі, морській і питній воді і в продуктах харчування.