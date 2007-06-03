Поляк, який впав у кому 19 років тому, прийшов до тями

У Польщі прийшов до тями чоловік, який впав у кому 19 років тому. За цей час в країні змінилася влада, та й повсякденне життя змінилося до невпізнання.

Залізничний шляховий оглядач Ян Гжебські, впав у кому 1988 року, потрапивши під потяг. Лікарі казали, що жити йому залишилися не більше двох-трьох років. З коми він вийшов виключно завдяки турботам дружини, яка забрала його додому. "Гертруда мене врятувала, я цього ніколи не забуду", - говорить Я.Гжебські.

"Коли я впав у кому, в магазинах був тільки чай і оцет, м`ясо було за картками, і скрізь були величезні черги за бензином", - згадує Я.Гжебські, якому 65 років. "А зараз я бачу на вулицях людей з мобільними телефонами, а в магазинах так багато товарів, що у мене голова йде обертом", - зазначив він. "Мене вражає, як усі ці люди ходять зі своїми мобільниками і безперевно скиглять. Мені скаржитися нема на що", - каже Я.Гжебські, передає Бі-бі-сі.