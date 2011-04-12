Лівійські повстанці просять США віддати їм мільярди Каддафі

Національна перехідна рада Лівії запевняє США, що саме вона представляє всю лівійську опозицію і з цієї причини просить якнайшвидше відкрити їй доступ до заморожених коштів Муамара Каддафі, сказав офіційний представник Нацради Алі Ауджалі, виступаючи в понеділок у Вашингтоні.

"Рада представляє всю Лівію, всю опозицію - від півночі до півдня, від заходу до сходу. Але в повноцінному міжнародному визнанні є одна проблема - гроші. Більше 44 мільярдів доларів Каддафі заморожені в США, і ми хочемо мати доступ до цих грошей", - наводить його слова РІА "Новости".

За його словами, легітимність ради фактично визнали Італія, Канада, Катар і кілька арабських країн. Рада неодноразово раніше запевняла США в тому, що серед її членів немає представників "Аль-Каїди" і терористів. "Для нас важливе визнання США. Ми (рада) - прості лівійци, які б`ються з режимом Каддафі. Нам потрібна гуманітарна допомога і медикаменти", - наголосив Ауджалі.

Адміністрація США поки не ухвалила рішення про надання допомоги лівійській опозиції через її розрізненість: Вашингтон не знає, яку з опозиційних лівійських груп вважати організованою опозицією. Відтак про надання адресної допомоги поки не йдеться.

Раніше США заморозили активи на суму 44 мільярди доларів, які належать Каддафі і його оточенню.