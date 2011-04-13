Генсек ООН і Янукович вирушать до чорнобильської зони
Пан Гі Мун розпочинає поїздку
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун сьогодні вилітає до Дохи, де завтра головуватиме на першій зустрічі контактної групи щодо Лівії.
Пан Гі Мун поїде також до Каїра для участі в іншій лівійській зустрічі.
Як повідомив прес-секретар голови ООН, після цього Пан Гі Мун вирушить у поїздку Східною Європою. Генеральний секретар має намір відвідати Чехію, Угорщину Україну та Росію.
У Києві голова ООН візьме участь у міжнародному саміті, присвяченому ядерній безпеці і з нагоди 25-ї річниці аварії на ЧАЕС. На 20 квітня намічена спільна поїздка Генсека ООН і Президента України до чорнобильської зони відчуження та відвідини Чорнобильської атомної електростанції.
У Москві в голови ООН заплановані переговори з президентом Медведєвим і патріархом Кирилом.