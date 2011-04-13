Польща провела експеримент, щоб знати причину Смоленської катастрофи

Польська влада провела експеримент з другим урядовим літаком Ту-154, який має дати відповідь на запитання, чому аналогічний літак 10 квітня 2010 року не встиг відійти на "друге коло" у Смоленську, а розбився, зачепившись крилом об дерево.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар головнокомандувача Повітряних сил Польщі Роберт КУПРАЧ, експеримент розпочався в середині дня, і надвечір літак повернувся на аеродром у Варшаву.

Прес-секретар сказав, що літаком керували пілоти спеціального 36-го полку, який відповідає за перевезення польських високопосадовців, а на його борту були представники урядової комісії, яка вивчає причини катастрофи.

Він не уточнив, що саме робив літак в рамках експерименту, зауваживши, що уся документація передана комісії.

Р.КУПРАЧ також сказав, що це перший експериментальний політ, додавши, що комісія не просила про його повторення.

Прес-секретар також пояснив затримку із проведенням експерименту необхідністю спочатку відремонтувати один із пристроїв літака, а пізніше довгою процедурою узгодження документації з приводу цього польоту між Міністерством оборони та урядовою комісією, яка з’ясовує причини катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Польщі Єжи МІЛЛЕР, який очолює комісію із вивчення причин Смоленської катастрофи, називав експеримент із другим урядовим Ту-154 ключовим для з`ясування причин трагедії, який дозволить завершити роботу над остаточним звітом причин трагедії.

Цей документ, згідно з останніми заявами польської влади, планується оприлюднити у травні-червні.

Довідка УНІАН. Згідно зі стенограмою розмов у кабіні пілотів літака, який розбився у Смоленську, командир екіпажу дав команду „відходимо” одразу після проходження висоти 100 метрів за 20 секунд до зіткнення із землею. На думку експертів, цього часу цілком вистачало, аби підняти літак у повітря.