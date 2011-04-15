Саакашвілі вимагає навчати грузинської мови всіх

Президент Грузії Михайло Саакашвілі розпорядився активізувати навчання грузинською мовою в місцях компактного проживання національних меншин. Таку заяву президент зробив на зустрічі з міністром освіти Грузії Дмитром Шашкіним і міністром у справах молоді і спорту Володимиром Вардзелашвілі. М.Саакашвілі додав, що, незважаючи на вжиті державою заходи, відсутність достатнього знання грузинської мови заважає представникам інших національностей працювати в державних установах країни і зробити успішну кар`єру.

"Я був би радий, якби представники різних етносів посідали високі посади в парламенті, були б більше представлені в уряді, в бізнесі і взагалі в усіх сферах", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг. Для цього, наголосив М.Саакашвілі, "необхідне адекватне знання грузинської мови".

М.Саакашвілі, зокрема, доручив до кінця 2012 р. організувати викладання 30% предметів у негрузинських школах грузинською моврю. Він також пообіцяв педагогам, які поїдуть у регіони навчати грузинської мови в негрузинських школах, високу зарплату і безкоштовне навчання в магістратурі. "Це історичний момент для консолідації грузинського суспільства та інтеграції цих людей. Грузія однаково належить представникам всіх етнічних груп, але це не повинно бути тільки декларативною політикою", - заявив грузинський президент.