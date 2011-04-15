Україну і Гонконг сполучить прямий авіарейс
03:46, 15 квітня 2011Світ
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Азаров говорив із колегою з Сянгану
Україна і Гонконг планують налагодити пряме авіасполучення.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду України, відповідна домовленість була досягнута у ході зустрічі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з головою уряду Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки Сянган (Гонконг) Дональдом ЦАНГОМ.
«Ми домовилися про упровадження прямого авіарейсу між Україною і Гонконгом», – сказав М.АЗАРОВ після зустрічі.
Нагадаємо, що глава українського уряду перебуває з офіційним візитом у КНР.
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