Україну і Гонконг сполучить прямий авіарейс

Україна і Гонконг планують налагодити пряме авіасполучення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду України, відповідна домовленість була досягнута у ході зустрічі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з головою уряду Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки Сянган (Гонконг) Дональдом ЦАНГОМ.

«Ми домовилися про упровадження прямого авіарейсу між Україною і Гонконгом», – сказав М.АЗАРОВ після зустрічі.

Нагадаємо, що глава українського уряду перебуває з офіційним візитом у КНР.