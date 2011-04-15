Зростання цін на продовольство - найбільша загроза для бідних країн
04:49, 15 квітня 2011Світ
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Попереджає президент Світового банку
Президент Світового банку Роберт Зеллік попередив, що подальше зростання цін на продовольство є найбільшою загрозою для бідних країн, повідомляє Радіо Свобода.
Відкриваючи вчора у Вашингтоні засідання керівництва банку, Зеллік наголосив, що цей чинник став одним з головних у зростанні соціальної нестабільності в арабському світі - перш за все, в Тунісі та Єгипті.
За даними СБ, світові ціни на продовольство за рік зросли на 36 відсотків. Через це майже 44 мільйони осіб вимушені жити менш, ніж на долар 25 центів в день.
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