У Китаї горить склад хімікатів

08:46, 15 квітня 2011
Світ
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Місцева влада провела евакуацію

Склад із хімікатами горить в центральній китайській провінції Хунань.

Як передає РІА «Новости», займання сталося у складському приміщенні хімічного підприємства Xiangzhongcheng Chemical в районі міста Чжучжоу ввечері у четвер. Горить тіосульфат натрію, що широко використовується в текстильній промисловості. Над місцем пожежі підіймаються клуби токсичного диму.

Місцева влада провела евакуацію жителів довколишніх будинків.

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