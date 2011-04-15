У Китаї горить склад хімікатів

Місцева влада провела евакуацію

Склад із хімікатами горить в центральній китайській провінції Хунань. Як передає РІА «Новости», займання сталося у складському приміщенні хімічного підприємства Xiangzhongcheng Chemical в районі міста Чжучжоу ввечері у четвер. Горить тіосульфат натрію, що широко використовується в текстильній промисловості. Над місцем пожежі підіймаються клуби токсичного диму. Місцева влада провела евакуацію жителів довколишніх будинків.

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