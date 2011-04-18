У катастрофічних наслідках аварії на Фукусімі винен людський чинник?

У катастрофічних наслідках аварії на японській АЕС Фукусіма винен перш за все людський чинник.

Фахівці дуже довго відновлювали енергопостачання і систему охолодження пошкоджених реакторів. Так вважає керівник Курчатовського інституту академік Веліхов. Він сказав про це в інтерв`ю журналу "The New Times". Дійсно, вчинки персоналу були не завжди оптимальні, погоджується з академіком колишній міністр атомної енергії Євген Адамов. В інтерв`ю «Эху Москвы» він відзначив, що ретельне дотримання інструкцій, що притаманне японцям, у критичній ситуації не завжди виручає.

Сьогодні в районі АЕС Фукусіма стався новий землетрус. Його магнітуда була майже 4,5. Загрози цунамі немає, нових руйнувань теж не було.