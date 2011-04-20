Росія і Польща оголосили конкурс на пам'ятник під Смоленськом

Міністерство культури і національної спадщини Польщі спільно з міністерством культури Росії проведуть міжнародний відкритий конкурс на створення пам`ятника жертвам авіакатастрофи під Смоленськом, в якій загинули президент Польщі Лех Качиньський і члени керівництва країни.

Пам`ятник, виготовлений, згідно з вимогам конкурсу, "з твердого матеріалу високої якості", не повинен перевищувати п`яти метрів. Він буде встановлений на території Росії в тому місці, де 10 квітня 2010 року розбився літак польської делегації, що летіла на траурні заходи в Катинь.