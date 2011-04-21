Син Каддафі: ера Джамахірії закінчена

Уряд Лівії візьме гору над повстанцями, які намагаються повалити режим Муаммара Каддафі, заявив в інтерв`ю телеканалу Al Arabiyа син лівійського лідера Саїф аль-Іслам Каддафі.

"Коли бунтівники зазнають поразки, набуде чинності нова конституція, вона вже готова, - цитує РосБізнесКонсалтинг. - Лівія вже ніколи більше не буде колишньою. Ера Джамахірії закінчена".

За словами С.Каддафі, нинішня ситуація в країні складається сприятливо для М.Каддафі і його прихильників.