Президент Сирії ліквідував Вищий суд держбезпеки

Президент Сірії Башар АСАД підписав сьогодні указ про скасування режиму надзвичайного стану в країні, що тривав 48 років, а також про ліквідацію Вищого суду держбезпеки, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Минулого вівторка сірійський уряд прийняв проект указу про припинення надзвичайного стану. Тоді ж Кабінетом міністрів було затверджено проект указу про скасування Вищого суду держбезпеки, заснованого в 1968 році.

Цьому рішенню передували запеклі виступи опозиції - у великому промисловому місті Хомс протестувальники відмовлялися йти з центральної площі доти, доки не буде скасовано надзвичайний стан. Ще минулого тижня Б.АСАД серед першочергових завдань уряду назвав "розробку законодавства, яке прийде на зміну режиму надзвичайного стану". Скасування надзвичайних законів, за його словами, "захистить безпеку батьківщини і гідність громадян". Слідом за цим мають прийти законопроекти, що стосуються введення багатопартійності, свободи зборів, ЗМІ, судової реформи і боротьби з корупцією.

Режим надзвичайного стану діяв у країні з 1963 року – з моменту приходу до влади Партії арабського соціалістичного відродження.