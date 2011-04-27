Міністри оборони: самого Каддафі вбивати не хотіли, але...
01:53, 27 квітня 2011Світ
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Але його резиденція - військовий об`єкт
Міністри оборони США і Великобританії заявили у вівторок після переговорів в Пентагоні, що бомбардування резиденція Каддафі авіацією НАТО було виправданим, повідомляє Радіо Свобода.
За словами голови військового відомства США Роберта Гейтса, резиденція є військовим об`єктом - це центр командування лівійськими урядовими силами. Міністр оборони Великобританії Лайам Фокс додав, що сам Каддафі не був метою бомбардувань.
У переговорах також взяли участь голова Комітету начальників штабів збройних сил США адмірал Майк Маллен і голова оборонного штабу Великобританії генерал Девід Річардс.
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