Папу Івана Павла II проголосили блаженним

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI зарахував свого попередника Івана Павла II до лику блаженних.

Як передає РІА Новости, процес беатифікації Папи Івана Павла II, який помер 2 квітня 2005 року, почався практично одразу після його смерті - в травні того ж року. Проголошення блаженним у католицтві є першою стадією прославлення, після якої іде канонізація (зарахування до лику святих).

Бенедикт XVI латиною проголосив Івана Павла II "блаженним", після чого дві черниці пронесли ампулу з кров`ю понтифіка. На площі Святого Петра в Римі зібралися сотні тисяч віруючих, зокрема офіційні делегації з різних країн і глави низки держав. На Соборі Святого Петра вивішено великий портрет Івана Павла II.

Урочисті богослужіння, які прославляють блаженного Папу Римського Івана Павла II, проходитимуть щороку 22 жовтня - в день початку його понтифікату.

Іван Павло II очолив Римо-католицьку церкву в 1978 році і став першим понтифіком з 1523 року не італійського походження. "Сьогодні його ім`я додається в ряд святих і блаженних, проголошених ним під час свого понтифікату, який тривав майже 27 років", - сказав БЕНЕДИКТ XVI, звертаючись до присутніх на площі віруючих. Понтифік відзначив, що Іван Павло II був "зразковим сином польського народу", який допоміг "християнам усього світу не боятися називати себе християнами", "дав нам сили вірити в Христа". "Одне слово, він допоміг нам не боятися правди, тому що істина є гарантією свободи", - додав Папа Римський.

"Блажен ти, возлюблений Папа Іван Павло II, бо ти вірив! Продовжуй - ми просимо тебе - і з Небес підтримувати віру народу в Бога. Амінь", - завершив свою проповідь БЕНЕДИКТ XVI під аплодисменти прочан. Після закінчення святкової меси віруючі зможуть поклонитися мощам блаженного понтифіка, виставленим у Соборі Святого Петра. Після завершення всіх заходів, присвячених беатифікації, увечері 2 травня - мощі Івана Павла II будуть перенесені з крипти в праву прибудову базиліки - каплицю Святого Себастьяна, а надгробний камінь від розкритої могили буде перевезено до Кракова і поміщено там у храмі, який буде освячений в ім`я блаженного Івана Павла II.